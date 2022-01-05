В среду утром Северная Корея запустила неопознанную ракету у восточного побережья, заявили южнокорейские военные. Японская береговая охрана подозревает, что это могла быть баллистическая ракета, но не сообщила подробностей.

«За последний год Северная Корея неоднократно запускала ракеты, что крайне прискорбно», — заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет Первая Лента со ссылкой на местные СМИ.

Согласно AP, действия Северной Кореи последовали после того, как Ким Чен Ын на конференции правящей партии на прошлой неделе пообещал, что он будет и дальше наращивать военный потенциал.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают все испытания баллистических ракет Северной Кореей, которая находится под международными санкциями в связи с ее программой создания ядерного оружия.

Однако Северная Корея продолжает тестировать различные ракеты, несмотря на все ограничения и запреты.

Ранее мы сообщали, что в Южной Корее также запустили баллистическую ракету.