Ушел из жизни президент Европарламента Давид Сассоли

В возрасте 65 лет председатель Европарламента, итальянский социал-демократ Давид Сассоли скончался в ночь на понедельник, сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо.

«Дэвид Сассоли скончался 11 января в 1:15 ночи в CRO (онкологическом медицинском центре) в Авиано, Италия, где он находился в больнице с 26 декабря», — написал Куильо в Твиттере, отмечает Первая Лента

«Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы», — добавил он.

В понедельник днем ​​Куильо объявил, что Давид Сассоли госпитализирован «из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы», и что его официальная деятельность отменена.

Дэвид Сассоли, в прошлом страдавший лейкемией, прошлой осенью был госпитализирован с тяжелой пневмонией, не связанной с коронавирусом.

Давид Сассоли — итальянец по происхождению — родился в 1966 году. Окончил Флорентийский университет, где изучал политологию. В середине 1980-х занялся журналистикой; он работал в журнале «Il Giorno», а затем на телевидении RAI. Он руководил, среди прочего, основной выпуск новостного журнала TG1.

В 2009 году он успешно баллотировался в Европарламент. Мандат продлевался в 2014 и 2019 годах. В мае 2022 года Сассоли исполнилось бы 66 лет.

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