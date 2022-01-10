Умер Боб Сагет: известный актер был найден мертвым в отеле

Американский актер и комик Боб Сагет, наиболее известный по сериалу «Полный дом», найден мертвым в отеле Флориды, сообщила местная полиция в ночь на воскресенье по местному времени. Сагету было 65 лет.

Полиция была вызвана в отель Ritz-Carlton в Орландо «по поводу мужчины в бессознательном состоянии в номере, который был идентифицирован как Роберт Сагет и предположительно погиб на месте», — говорится в сообщении офиса шерифа в Твиттере, пишет Первая Лента.

Полиция сообщила, что в номере отеля, где находилось тело Сагета, не было обнаружено следов преступления или употребления наркотиков.

Пребывание Боба Сагета во Флориде было связано с его туром по США. За несколько часов до того, как стало известно о его смерти, Сагет написал в Твиттере о своем выступлении в Джексонвилле.

Популярность к актеру пришла в основном благодаря роли Дэнни Таннера в популярном телевизионном комедийном сериале «Полный дом», выходившем в эфир в 1987-1995 годах.

«Боб Сагет был комиком, которого мы любили, и который раздвинул границы. Нам будет его не хватать», — подчеркнул Comedy Central в своем аккаунте в Twitter.

Ранее мы сообщали, что Звезда фильмов «Один дома» арестован за насилие и нападение.