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Умер Боб Сагет: известный актер был найден мертвым в отеле

Причина смерти пока неизвестна

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 10 января, 2022
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epa09676508 (FILE) - Kelly Rizzo (R) and Bob Saget (2-R) arrive for the 2018 Creative Arts Emmy Awards at the Microsoft Theater in Los Angeles, California, USA, 08 September 2018 (Reissued 09 January 2022). Bob Saget died at the age of 65 on 09 January 2022. EPA/NINA PROMMER ALTERNATIVE CROP Dostawca: PAP/EPA.

Американский актер и комик Боб Сагет, наиболее известный по сериалу «Полный дом», найден мертвым в отеле Флориды, сообщила местная полиция в ночь на воскресенье по местному времени. Сагету было 65 лет.

Полиция была вызвана в отель Ritz-Carlton в Орландо «по поводу мужчины в бессознательном состоянии в номере, который был идентифицирован как Роберт Сагет и предположительно погиб на месте», — говорится в сообщении офиса шерифа в Твиттере, пишет Первая Лента.

Полиция сообщила, что в номере отеля, где находилось тело Сагета, не было обнаружено следов преступления или употребления наркотиков.

Пребывание Боба Сагета во Флориде было связано с его туром по США. За несколько часов до того, как стало известно о его смерти, Сагет написал в Твиттере о своем выступлении в Джексонвилле.

Популярность к актеру пришла в основном благодаря роли Дэнни Таннера в популярном телевизионном комедийном сериале «Полный дом», выходившем в эфир в 1987-1995 годах.

«Боб Сагет был комиком, которого мы любили, и который раздвинул границы. Нам будет его не хватать», — подчеркнул Comedy Central в своем аккаунте в Twitter.

Ранее мы сообщали, что Звезда фильмов «Один дома» арестован за насилие и нападение.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 10 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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