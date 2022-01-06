Что в действительности происходит в Казахстане — эксперт рассказал правду

Прямым источником протестов в Казахстане стало новогоднее повышение цен на ряд продуктов. Такое мнение выразил Аркадиуш Легенч, аналитик по Кавказу и Центральной Азии из Польского института международных отношений.

Напомним, что жестокие демонстрации привели к отставке правительства. В крупнейшем городе страны Алматы протестующие штурмовали мэрию и бывшую президентскую резиденцию, пишет Первая Лента.

«Прямым источником протестов стало новогоднее повышение цен на ряд продуктов, включая продукты питания, но больше всего на газ (включая СПГ, обычно используемый в качестве автомобильного топлива в Казахстане). Цена на СПГ выросла более чем вдвое», — написал Аркадиуш Легечь в социальных сетях.

Аналитик Польского института международных отношений (PISM) сообщил, что «эпицентром протестов стал Жанаозен и Мангистауская область — промышленный и рабочий центр, который традиционно легче других готов выйти на улицы в защиту своих интересов».

«Стоит напомнить, что именно в Жанаозене прошли протесты 2011 года, пожалуй, самые кроваво умиротворенные в истории Казахстана. Однако протесты в этом году быстро достигли общенационального масштаба, возможно, самого большого за очень долгое время», добавил эксперт.

Ранее Ярош дал совет жителям Казахстана в связи с этой ситуацией.