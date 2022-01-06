Ярош выступил с важным заявлением по поводу ситуации в Казахстане

В Украине начали реагировать на масштабные протесты, которые на данный момент охватили Казахстан. О ситуации высказался командующий Украинской добровольческой армией, советник главнокомандующего ВСУ, экс-нардеп укаинского парламента Дмитрий Ярош.

На своей странице в одной из социальных сетей он похвалили тех, кто вышел на протесты в Казахстане. Он считает, что местным жителям уже удалось достичь нескольких тактических побед, пишет Первая Лента.

Ярош также посоветовал казахам не идти на компромиссы с режимом Нурсултана Назарбаева и посоветовал им держать инициативу в своих руках. Он считает, что местным жителям на данный момент нужно создать стратегию развития страны и программу действий.

«Желаю казахам победить ненавистную промосковскую диктатуру и начать строительство национального государства, которое станет союзником самостоятельной и соборной Украины. За вашу и нашу свободу!» — написал Ярош.

Также он считает, что жителям Казахстана нужно быть готовыми к возможному вводу российских войск.

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