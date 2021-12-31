В мире

В ВОЗ опубликовали важное заявление по поводу вакцинации от ковида

Нужно укорить темпы вакцинации

Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов agoОбновлено: 31 декабря, 2021
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epa09529943 World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus delivers a speech during the launch of a multiyear partnership with Qatar on making the FIFA Football World Cup 2022 and mega sporting events healthy and safe, at the WHO headquarters in Geneva, Switzerland, 18 October 2021. EPA/FABRICE COFFRINI / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что популизм, национализм и запасы вакцин в некоторых странах способствуют появлению новых вариантов вируса, затягивая борьбу с пандемией.

Глава ВОЗ подчеркнул в четверг, что 92 из 194 стран-членов Организации не достигли цели вакцинации 40 процентов населения к концу этого года. Он отметил, что чем дольше коронавирус циркулирует среди людей, тем выше риск появления у него новых вариантов.

Тедрос добавил, что теперь все страны должны принять «новогоднюю резолюцию» о вакцинации 70 процентов населения к началу июля, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям д-р Майкл Райан заявил, что крайне необходимо «свести к абсолютному минимуму передачу обоих вариантов (Дельта и Омикрон)», поскольку именно эти варианты вируса вызывают особую тревогу и могут вызвать массовую волну. инфекций.

Накануне ВОЗ сообщила в своем ежедневном бюллетене: «Общий риск появления тревожного нового варианта Омикрона остается очень высоким. Надежные данные показывают, что этот вариант имеет преимущество в росте по сравнению с вариантом Дельта и имеет удвоенную скорость распространения».

Ранее мы публиковали пугающие данные из США по поводу Омикрона.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов agoОбновлено: 31 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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