В ВОЗ опубликовали важное заявление по поводу вакцинации от ковида

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что популизм, национализм и запасы вакцин в некоторых странах способствуют появлению новых вариантов вируса, затягивая борьбу с пандемией.

Глава ВОЗ подчеркнул в четверг, что 92 из 194 стран-членов Организации не достигли цели вакцинации 40 процентов населения к концу этого года. Он отметил, что чем дольше коронавирус циркулирует среди людей, тем выше риск появления у него новых вариантов.

Тедрос добавил, что теперь все страны должны принять «новогоднюю резолюцию» о вакцинации 70 процентов населения к началу июля, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям д-р Майкл Райан заявил, что крайне необходимо «свести к абсолютному минимуму передачу обоих вариантов (Дельта и Омикрон)», поскольку именно эти варианты вируса вызывают особую тревогу и могут вызвать массовую волну. инфекций.

Накануне ВОЗ сообщила в своем ежедневном бюллетене: «Общий риск появления тревожного нового варианта Омикрона остается очень высоким. Надежные данные показывают, что этот вариант имеет преимущество в росте по сравнению с вариантом Дельта и имеет удвоенную скорость распространения».

Ранее мы публиковали пугающие данные из США по поводу Омикрона.