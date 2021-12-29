Пугающие данные из США по поводу Омикрона: такого еще не было

В настоящее время в США больше всего детей госпитализировано из-за COVID-19 с начала пандемии. В Вашингтоне количество маленьких пациентов увеличилось вдвое, в Нью-Йорке — в пять раз, в то время как в США в целом в больницах на 35% больше пациентов, чем неделей ранее.

Эксперты связывают рост числа тяжелобольных детей с Омикронским вариантом коронавируса, который быстро распространяется в сезон отпусков. Медики прогнозируют, что ситуация в детских больницах еще больше ухудшится, пишет Первая Лента со ссылкой на CNN

«Теперь у нас будет Новый год, больше людей будут вместе, и в результате число (инфекций) будет продолжать расти», — сказал д-р Стэнли Спиннер, главный медицинский директор Техасского отделения детской педиатрии и неотложной помощи в Хьюстоне. — Мы особенно обеспокоены детьми до пяти лет, которым нельзя сделать прививку от COVID-19.

Он добавил, что не видел доказательств того, что Омикрон вызывал более тяжелое течение COVID-19 у детей, но и не думает, что заражение этим вариантом коронавируса протекает легче, чем другими мутациями. — Мы делаем все возможное, чтобы ребенка не поместили в больницу. Так что, если он попадает туда, значит, он уже серьезно заболел, — пояснил Спиннер. Он подчеркнул, что наиболее тяжелобольные дети не вакцинированы или вакцинированы не полностью.

Ранее стал известен риск госпитализации при заражении Омикроном.