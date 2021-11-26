Президент Чехии снова в больнице: он заразился коронавирусом

Президент Чехии Милош Земан, который был выписан из больницы в Праге по собственному желанию в четверг утром, снова был там вечером того же дня. Пресс-секретарь Емана Иржи Овчакчек подтвердил, что тест главы государства положительный на наличие коронавируса.

По данным СМИ, у президента не было симптомов COVID-19. Ранее он принял две дозы вакцины против этой болезни, а во время пребывания в Центральном военном госпитале (ЦВН), в который он попал 10 октября, он также получил третью дозу, пишет Первая Лента со ссылкой на местные СМИ.

Новость о возвращении главы государства в больницу подтвердили представители частной компании Senior Home Group, которая взяла на себя ответственность за здоровье Земана в четверг после того, как он покинул больницу по собственному желанию. Овчакчек добавил, что возвращение Земана в CVN происходит в сотрудничестве с директором учреждения, лечащим врачом Мирославом Заворалом.

Земана госпитализировали на 46 ночей — сначала в реанимацию, затем в другие отделения.

Ранее мы сообщали, что президент Чехии «неспособен» выполнять свои обязанности.