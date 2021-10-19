Президент Чехии «неспособен» выполнять свои обязанности

По данным больницы, в которой находится президент Чехии Милош Земан, в ближайшие недели он не вернется к работе. В ближайшие дни Сенат обсудит с политическими партиями соответствующие шаги.

— Природа болезни Земана не позволяет ему быстро выздороветь, — заявил в понедельник председатель сената Чехии Милош Выстрчил со ссылкой на информацию из больницы, сообщает Первая Лента.

Выстрчил публично ответил доктору Заворалу, когда он спросил в пятницу о способности президента занимать свой пост. Письмо в больницу явилось следствием отсутствия ответа на аналогичный вопрос председателя Сената в канцелярию президента. Заворал сообщил Выстрчилу, что 13 октября он отправил в Юридическую фирму свое мнение о состоянии Земана.

По словам Земана, он не может работать по состоянию здоровья. Из-за характера заболевания долгосрочный прогноз президента по здоровью «оценивается как крайне неопределенный, и поэтому возможность возвращения к работе в ближайшие недели маловероятна», — цитирует Выстрцил письмо из CSW.

Ранее мы сообщали, что президент Чехии был госпитализирован из-за хронической болезни.