Банды парализовали Гаити: в стране настоящая катастрофа

Вот уже две недели банды захватывают топливные баки на Гаити, требуя выкуп. Это вызывает дефицит на заправках. В субботу в городе Дельмас вспыхнули акции протеста против деятельности банд.

ЮНИСЕФ предупредил, что нехватка топлива угрожает жизни сотен женщин и детей, поскольку в больницах заканчивается электричество. Миссионеры из США и Канады были похищены с целью получения выкупа, пишет Первая Лента со ссылкой на Associated Press.

Жители столицы страны Порт-о-Пренс отчаянно нуждаются в бензине и дизельном топливе. На острове широко используется топливо для работы генераторов, необходимых для компенсации ненадежной энергосистемы страны.

Заправочные станции в столице закрыты несколько дней. На прошлой неделе генеральный директор Digicel Haiti объявил, что нехватка топлива ощущается в большинстве регионе, в 150 из 1500 филиалов по всей стране нет дизельного топлива.

Сотни демонстрантов перекрыли дороги и сожгли шины в Порт-о-Пренсе в четверг в знак протеста против острой нехватки нефтепродуктов и растущей неопределенности.

Должностные лица больницы Сен-Дамьен, ведущего педиатрического центра столицы, заявили, что запаса топлива в больнице будет достаточно для работы трех генераторов, питающих вентиляторы и медицинское оборудование.

Ранее мы сообщали, что США устранили одного из лидеров Аль-Каиды.