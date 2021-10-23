США устранили одного из лидеров Аль-Каиды

В пятницу вечером американским военно-воздушным силам удалось ликвидировать одного из лидеров «Аль-Каиды» на северо-западе Сирии, сказал майор Джон Ригсби, пресс-секретарь Центрального командования (CENTCOM). Абдул Хамид аль-Матар был убит в результате атаки беспилотника MQ-9 Reaper.

Нападение произошло недалеко от города Талль Абджад (курд. Гире Спи) в районе Мухафази Ар-Ракка, недалеко от границы с Турцией. Аль-Матар был связан с группой Хуррас эль-Дин (Религиозная гвардия), пишет Первая Лента.

«В результате авиаудара США на северо-западе Сирии был убит старший командующий «Аль-Каидой» Абдул Хамид аль-Матар», — сказал майор Ригсби. Он добавил, что сообщений о погибших или раненых среди гражданского населения не поступало.

— Аль-Каида использует Сирию как безопасную гавань для восстановления своего военного потенциала, координации действий с другими группировками и планирования новых действий. Кроме того, север Сирии является отправной точкой для атак в Ираке и других странах региона, говорится в заявлении ЦЕНТКОМ.

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