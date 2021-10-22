Байден заявляет, что США будут защищать Тайвань от китайской агрессии: мы готовы к войне

Президент США Джо Байден объявил в четверг, что Соединенные Штаты будут защищать Тайвань в военном отношении, если он подвергнется нападению со стороны Китая. Он добавил, что «мы обязаны это сделать».

Пекин неоднократно заявлял, что считает Тайвань своей мятежной провинцией, и заявлял, что не откажется от его возвращения, в том числе военными средствами, если, как он говорит, это окажется необходимым, пишет Первая Лента.

Байден ответил на вопрос, смогут ли США поспевать за вооружениями Китая и защитить Тайвань в недавнем испытании китайских гиперзвуковых ракет, Байден дважды ответил утвердительно.

— Китай, Россия и остальной мир знают, что у нас самые мощные вооруженные силы в истории. Так что нам не нужно беспокоиться о том, что кто-то окажется более могущественным.

— Вы слышите, как они говорят, что Байден хочет начать холодную войну с Китаем. Нет, я не хочу холодной войны. Но я просто пытаюсь дать понять китайцам, что мы не вернемся назад, — добавил он.

Байден подчеркнул, что Америка имеет обязательства перед Тайванем и будет защищать его в случае агрессии.

Ранее мы сообщали, что Байден может поставить вопрос об украинских политзаключенных перед Путиным.