Скандал в Италии: бывший премьер-министр Ренци в правлении российской компании

Волна критики обрушилась на лидера коалиции и бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци после того, как он вошел в совет директоров российской компании по аренде автомобилей. Критики говорят о конфликте интересов, но сам Ренци уверяет, что не нарушал закон.

Спустя несколько месяцев после того, как контакты нынешнего сенатора и основателя Италии Ренци с Саудовской Аравией вызвали удивление и возмущение в Италии, итальянские газеты сообщили, что с августа он входит в совет директоров люксембургской компании, состоящий из девяти человек пишет Первая Лента.

Она контролируется капиталом предпринимателя из Неаполя и председателя итало-российской торговой палаты. Стоимость компании, работающей в основном в Москве, оценивается в полмиллиарда евро, а ее акционером является российская инвестиционная группа.

«Если Ренци хочет оставаться бизнесменом, ему было бы хорошо уйти из политики, это две разные должности», — сказал Джузеппе Провенцано, один из лидеров левоцентристской Демократической партии.

Законодательство не запрещает парламентариям выполнять роль, которую взял на себя Ренци. Запрет распространяется на людей из правительства.

Пресс-служба бывшего премьер-министра подчеркнула в заявлении, что он занял позицию в совете директоров «в соответствии с действующим итальянским законодательством».

Ранее мы сообщали, что полиция Италии закрыла россиянам вход на матч «Лацио» — «Локомотив».