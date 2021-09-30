Полиция Италии закрыла россиянам вход на матч «Лацио» — «Локомотив»

Приехавшие в Рим на матч «Лацио» — «Локомотив» граждане России не смогут попасть на стадион.

Итальянская сторона решила преподнести неприятный сюрприз болельщикам из РФ, которые прилетели в Рим, чтобы поддержать свою команду. 30 сентября стало известно о решении итальянской полиции не допустить на матч «Лацио» — «Локомотив» болельщиков, которые не являются гражданами ЕС или не имеющих вида на жительство в Евросоюзе. О причинах такого решения информации нет.

Руководство УЕФА и играющие команды предупреждены о запрете.

«Локомотив» разместил на своемсайтесообщение о запрете, однако не указал, что могло сыграть в пользу этого решения.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы сезона — 2021/2022 «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября. Начало матча в 22:00.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года чемпион России по футболу «Локомотив»вылетелиз ЛЧ, проиграв 5 матчей в турнире. Россиян принимал на своем поле немецкий «Шальке», который заранее обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Год спустя журналист Андрей Шаховвысмеялроссийский футбол, комментируя скандальный гол в матче московского «Локомотива» и казанского «Рубина», который, к слову, закончился вничью.

По материалам: Диалог