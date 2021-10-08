Американская атомная подводная лодка столкнулась с «неизвестным объектом»: многие моряки получили ранения

Американская атомная подводная лодка столкнулась с неизвестным объектом. Столкновение произошло в международных водах в минувшие выходные, сообщил Тихоокеанский флот ВМС США.

Подводная лодка Connecticut остается в «безопасном и стабильном состоянии после удара», говорится в пресс-релизе флота. Инцидент произошел в Южно-Китайском море, многие моряки получили ранения на борту, пишет Первая Лента со ссылкой на CNN.

Согласно пресс-релизу Тихоокеанского флота, реактор корабля и его конструкция не повреждены и остаются полностью работоспособными. Оценивается степень повреждений остальной субмарины.

По данным японского агентства Kyodo, информация об инциденте появилась, когда между Вашингтоном и Пекином возникла напряженность в связи с участившимися вторжениями китайских военных в опознавательную зону ПВО Тайваня.

По данным Тихоокеанского флота ВМС США, в эти выходные США, Япония и другие союзники США участвовали в военных учениях в водах к юго-западу от Окинавы. В них участвовали три американских и британских авианосца, а также эсминцы Сил самообороны ВМС Японии и другие корабли.

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