В США строят сразу пять новейших бомбардировщиков B-21 Raider

Американская компания Northrop Grumman на своем авиазаводе в Калифорнии строит для ВВС США пять новейших стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

Бомбардировщики нового поколения Northrop Grumman

B-21 Raider, которые сейчас находятся на разных этапах строительства, после его

завершения отправятся на испытания на базу в Палмдейле.

Об этом сообщается в материале ресурса airforcetimes.com.

Во время конференции Air Force Association

секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл заявил: «Как раз в это время, когда я оглашаю

здесь свою речь, продолжается сборка пяти самолетов B-21,

которые будут использованы в испытаниях на предприятии в Палмдейле. Вы никогда

не услышите от меня оптимистических прогнозов относительно реализации той или

иной программы. Все они сопряжены с рисками, и программа создания B-21 не

является исключением, однако в настоящее время она весьма успешно

реализовывается».

Стоит напомнить, ранее представители ВВС США

сообщали о том, что на предприятии Northrop Grumman собирают 2 бомбардировщика B-21

Raider. Эти самолеты являются частью первой предсерийной исследовательской

партии прототипов для проведения испытаний.

Ожидается, что выпуск первого бомбардировщика Raider

состоится в начале следующего года, а первый полет – в середине 2022-го.

Ранее мы уже сообщали, что ВВС США

списали почти два десятка стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. На

замену им как раз и придут новейшие B-21 Raider, которые строятся с применением

stealth-технологий.

Напомним, Китай разработал «копию» ЗРК «С-300», которая может вести огонь

одновременно по наземным и надводным целям.

По материалам: Диалог