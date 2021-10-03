В США строят сразу пять новейших бомбардировщиков B-21 Raider
Американская компания Northrop Grumman на своем авиазаводе в Калифорнии строит для ВВС США пять новейших стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.
Бомбардировщики нового поколения Northrop Grumman
B-21 Raider, которые сейчас находятся на разных этапах строительства, после его
завершения отправятся на испытания на базу в Палмдейле.
Об этом сообщается в материале ресурса airforcetimes.com.
Во время конференции Air Force Association
секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл заявил: «Как раз в это время, когда я оглашаю
здесь свою речь, продолжается сборка пяти самолетов B-21,
которые будут использованы в испытаниях на предприятии в Палмдейле. Вы никогда
не услышите от меня оптимистических прогнозов относительно реализации той или
иной программы. Все они сопряжены с рисками, и программа создания B-21 не
является исключением, однако в настоящее время она весьма успешно
реализовывается».
Стоит напомнить, ранее представители ВВС США
сообщали о том, что на предприятии Northrop Grumman собирают 2 бомбардировщика B-21
Raider. Эти самолеты являются частью первой предсерийной исследовательской
партии прототипов для проведения испытаний.
Ожидается, что выпуск первого бомбардировщика Raider
состоится в начале следующего года, а первый полет – в середине 2022-го.
Ранее мы уже сообщали, что ВВС США
списали почти два десятка стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. На
замену им как раз и придут новейшие B-21 Raider, которые строятся с применением
stealth-технологий.
Напомним, Китай разработал «копию» ЗРК «С-300», которая может вести огонь
одновременно по наземным и надводным целям.
По материалам: Диалог