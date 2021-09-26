Выборы в Германии: партия Меркель идет впритык с главными конкурентами

По данным разных немецких телеканалов СДПГ минимально опережает ХДС/ХСС, либо пока одинаковый процент голосов у обеих партий

Партия Меркель может проиграть выборы. Коллаж "Сегодня"

На парламентских выборах в Германии партия действующего канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии идут нога в ногу согласно первым данным экзитполов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, exit poll института исследования общественного мнения Infratest Dimap для первого телеканала немецкого общественно-правового телевидения ARD показал равенство между партиями: СДПГ и ХДС/ХСС набирают по 25% голосов.

"Альтернатива для Германии" (АдГ) и"Свободная демократическая партия" набирают по 11%., "Зеленые" – 15%, "Левые" – 5%.

А вот по данным исследовательской группы "Выборы" (Forschungsgruppe Wahlen) для телеканала ZDF СДПГ вырвалась в лидеры с 26% голосов. ХДС/ХСС набирают 24%.

"Зеленые" набирают 14,5%, "АдГ" – 10%, "Свободные демократы" – 12%, "Левые" – 5%.

Выборы-2021 в Германии

На этот раз 47 партий выдвигают своих кандидатов, что является рекордом для ФРГ;

В Бундестаг выбирают 598 депутатов;

Для прохождения партии в Бундестаг необходимо преодолеть 5%-ный барьер;

В бюллетене избиратель должен поставить два крестика: один за прямого представителя в парламенте от своего округа, а другой – за политическую партию. Первое голосование предназначено для того, чтобы каждый из 299 округов Германии был представлен в Бундестаге;

Когда партия получает больше прямых мест, чем она имеет право по результату голосования по партиям, ее победившим кандидатам предоставляются дополнительные места. Они называются "выступающими" местами. Например, по итогам голосования в 2017 года в палате было 709 депутатов.

Ранее мы сообщали, что журналист спрогнозировал последствия выборов в Германии для Украины.

Также напомним, уход Меркель заставил Германию задуматься – что делать дальше.

По материалам: Сегодня