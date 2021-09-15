Соревнуются с Ким Чен Ыном? В Южной Корее запустили баллистическую ракету

Запуск ракеты состоялся с новой подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho, которая весит 3000 тон

Южная Корея провела успешный запуск баллистической ракеты. Коллаж: "Сегодня"

Южная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты (БРПЛ), которую запустили с подводной лодки. Благодаря этому Южная Корея стала первым неядерным государством, которое разработало такую ракету.

Об этом сообщает Reuters.

На испытаниях баллистической ракеты присутствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Запуск ракеты состоялся с новой подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho, которая весит 3000 тон, ее ввели в эксплуатацию в прошлом месяце.

Официальные лица не вдавались в подробности технических характеристик БРПЛ, но местные СМИ сообщают, что она получила кодовое название Hyunmoo 4-4 как вариант национальной баллистической ракеты Hyunmoo-2B, которая может преодолевать расстояние около 500 км.

Эта ракета сделала Южную Корею первой страной, которая не имеет ядерного оружия, но разместит такую ​​ракету. Другие страны, которые испытали или разработали БРПЛ, включая США, Россию, Китай, Великобританию, Францию, Северную Корею и Индию, обычно проектировали их так, чтобы они несли ядерное оружие.

Игра на равных: Южная Корея и КНДР провели запуск ракет

Запуск южнокорейских ракет прошли на фоне северокорейских. В среду, 15 сентября, КНДР совершила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты были выпущены из центральных районов страны. Южнокорейские и американские службы анализируют детали.

В свою очередь в офисе южнокорейского президента заявили, что их запуск ракет сыграет ключевую роль в создании самообороны и мира.

"Владение баллистической ракетой имеет важное значение для обеспечения сдерживание от всенаправленных угроз и, как ожидается, сыграет ключевую роль в создании потенциала самообороны и мира на Корейском полуострове", – заявили в офисе южнокорейского президента.

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японии

Ранее мы сообщали, что Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. Правительства Японии и Южной Кореи созвали экстренные совещания.

По данным Минобороны Японии, запуск ракет был произведен в 7:00 по местному времени (00:00 по Киеву). Там также отметили, что они не задели японскую территорию, траектория их полета также не проходила над японской исключительной экономической зоной.

Тем не менее Минобороны Японии считает запуск ракет серьезной проблемой для всего международного сообщества.

"Запуск ракет угрожает миру и безопасности нашей страны и региона, а также нарушает резолюцию ООН", – заявил премьер-министр Есихидэ Суга.

Также экстренное совещание созвало правительство Южной Кореи. В последнее время КНДР вновь активизировалась – в частности на выходных были запущены несколько ракет малой дальности.

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По материалам: Сегодня