ЕС закупит дополнительно 300 млн доз COVID-вакцины Pfizer

Новая партия препарата должна поступить в ЕС в конце 2021 года

Еврокомиссия расширила контракт с Pfizer и BioNTech с 300 млн до 600 млн доз вакцины от коронавируса. Поставки дополнительных доз препарата могут начаться в конце 2021 года.

Об этом на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, 75 миллионов доз новой партии должны поступить во втором триместре. Остальные – в третьем и четвертом триместрах.

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Напомним, что 21 декабря 2020 Еврокомиссия официально одобрила вакцину от альянса компаний Pfizer и BioNTech. Этот препарат стал первым, которым стали иммунизировать европейское население.

В начале января 2021 года Еврокомиссия официально одобрила к применению вторую вакцину от коронавируса – препарат от американской компании Moderna.

По материалам: Сегодня