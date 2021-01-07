Суд Ирака выдал ордер на арест Трампа

Ордер на арест был выдан по обвинению в умышленном убийстве

Судебные органы Ирака заявили, что в четверг был выдан ордер на арест уходящего президента Дональда Трампа в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Так, судья следственного суда Багдада, которому поручено расследование убийства иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, выписал ордер на арест президента США Дональда Трампа.

Ордер на арест был выдан по обвинению в умышленном убийстве, которое карается смертной казнью.

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Сулеймани и Аль-Мухандис были убиты в Ираке в районе столичного аэропорта в январе прошлого года в результате удара беспилотника.

Напомним, 5 января в парламент Ирана внесли законопроект об "уничтожении" Израиля в качестве мести за смерть Сулеймани.

Также напомним, что "Стражи исламской революции" назвали Израиль соучастником убийства Сулеймани.

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