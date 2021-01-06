Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19
Пока положительной динамики заболеваемости после вакцинации нет
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Израиля ужесточает карантинные ограничения.
Об этом пишет Reuters.
Новые карантинные ограничения вступят в силу в ночь с 7 на 8 января и будут действовать 14 дней.
Сейчас Израиль лидирует в мире по вакцинации от COVID-19, привив почти 15% своего 9,3 миллионного населения. Однако с момента начала вакцинации 19 декабря число новых случаев резко возросло.
В тренде
“Ядерное вымогательство”. Иран снова настроил против себя весь мир
"Я призываю всех граждан Израиля: давайте сделаем последнее усилие – вместе. Так мы первыми в мире избавимся от коронавируса, так мы откроем нашу экономику", – говорится в заявлении офиса премьер-министра страны.
Согласно последним данным, в Израиле коронавирусом заразились более 448 тысяч человек. Побороть болезнь смогли 391 тысяча человек, однако, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 3,4 тысячи человек.
Напомним, что в Израиле уже началась вакцинация от коронавируса – страна использует препарат компаний Pfizer и BioNTech. Первым, кому его ввели, был Нетаньяху.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Израиль
карантин
вакцинация
коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+5334 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- “Локдаун никто не отменял” – источник в ОП
- К Лукашенко едет ревизор: решение по чемпионату мира примут до конца месяца
- Многоходовка от СБУ на миллиарды гривен: перехвачена рекордная партия героина (фото и видео)
Все новости
-
“Мы не достигли большого прогресса”: Помпео прокомментировал конфликт на востоке Украины
6 января, 04:08
США
-
“Грэмми-2021”: организаторы назвали новую дату церемонии вручения премии
6 января, 03:28
Шоу-бизнес
-
Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19
6 января, 02:46
Другие страны
-
В Норвегии пропавших без вести в результате оползня признали погибшими
6 января, 02:01
Другие страны
-
В Одессе столкнулись пять автомобилей: есть погибшие (фото)
6 января, 01:24
Одесса
-
-
Активно атакует: в пяти штатах США выявили случаи заражения “британским” штаммом COVID-19
6 января, 00:35
США
-
Стал известен первый финалист Кубка английской лиги
5 января, 23:59
Футбол
-
Страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти на февраль и март
5 января, 23:47
Экономика
-
Отец отвез меня к бездомным: легендарный баскетболист рассказал удивительную историю из жизни
5 января, 23:19
Баскетбол
-
Помогали родственникам заключенных: руководство исправительной колонии погорело на взятке
5 января, 22:58
Другие регионы
-
Украинцы поставили годовой рекорд по покупке новых грузовиков: ТОП-5 марок
5 января, 22:52
Авто
-
УХЛ: “Донбасс” выиграл первый матч года, у “Кременчука” шесть побед подряд
5 января, 22:39
Хоккей
-
Церемонию вручения премии “Грэмми” перенесли из-за COVID-19 – СМИ
5 января, 22:11
Шоу-бизнес
-
“Биолек” подтвердил подачу заявления на регистрацию российской вакцины от COVID-19
5 января, 22:10
Украина
-
Кравец уничтожил “Галатасарай”. Смотрите, как это было
-
5 января, 21:38
Месть за Сулеймани: в парламент Ирана внесли законопроект об “уничтожении” Израиля
Подробности
-
К Лукашенко едет ревизор: решение по чемпионату мира примут до конца месяца
5 января, 21:37
Хоккей
-
5 января, 21:37
“Локдаун никто не отменял” – источник в ОП
Подробности
-
В Германии продлили карантин до 31 января
5 января, 21:18
Евросоюз
-
Суд принял решение по экс-министру, обвиняемому в убийстве: детали громкого дела
5 января, 21:08
Новости У24
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня