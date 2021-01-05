Как в Апокалипсис: фото почти “вымершей” в первый день локдауна Британии

Крупнейшие города Соединенного Королевства – Лондон, Манчестер и Ливерпуль – опустели

В Великобритании начался третий национальный локдаун из-за коронавирусной пандемии – запрещено покидать дома, кроме крайних случаев, дети учатся дистанционно, а кафе и рестораны продают еду и напитки только навынос.

Как сообщает Sky News, начиная с сегодняшнего дня большинство торговых точек в Англии закрылись, а улицы крупных городов опустели.

Опустевшая Пикадилли-серкус в Лондоне . Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Следует отметить, что жесткие ограничения действуют только в Англии и Шотландии, в которых, тем не менее, проживают более 92% жителей Соединенного Королевства.

В Эдинбурге тоже немноголюдно. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

На фоне пандемии COVID-19 министр Кабинета министров Майкл Гоув предложил отменить выпускные экзамены в школах в пользу альтернативного оценивания. А в Северной Ирландии отменили экзамены для перевода в среднюю школу.

COVID-маршаллы следят, чтобы люди не выходили на улицы в Манчестере. Фото: REUTERS/Molly Darlington

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Затронул карантин и королевскую семьи – Виндзоры отменили все четыре летние садовые вечеринки, которые традиционно посвящены различным поводам и проходят в садах Букингемского дворца или шотландского дворца Холирудхаус.

Раньше в центре Ливерпуля было негде яблоку упасть. Фото: REUTERS/Phil Noble

Кроме того, премьер-министр Борис Джонсон отменил официальный в Индию, который должен был состояться в этом месяце. Он останется в Великобритании и возглавит национальную кампанию по противодействию коронавирусу.

Центр Лондона теперь тоже не узнать. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Нарушителей карантина, в том числе и тех, кто вышел на улицу без "уважительной причины", ждут штрафы – 200 фунтов стерлингов и до 6,4 тыс. фунтов стерлингов в дальнейшем.

Больше о коронавирусных ограничениях в Британии читайте в материале "Выходить только в экстренных случаях: что запретили в Британии на время локдауна" на нашем сайте.

По материалам: Сегодня