Оползень в Норвегии унес жизни 7 человек: спасателям пока не удалось найти выживших

Спасательные работы планируют продолжать и ночью

В Норвегии спасатели обнаружили в воскресенье, 3 января, в районе сошедшего 30 декабря оползня еще несколько тел погибших. На данный момент количество жертв катаклизма составило семь человек, еще трое считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Оползень в Норвегии / Фото: Reuters

В предыдущие дни спасательные работы проходили только днем, сегодня власти заявили, что они продолжатся и вечером, и ночью – спасатели все еще надеются найти под руинами выживших.

Руководитель группы спасения пожарной части Инге Мюрер рассказал, что поиск осложнен тем, что из-за обломков зданий и веток на месте трагедии довольно сложно передвигаться.

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"Мы ищем ямы и места, где могут быть полости", – рассказал он журналистам.

Напомним, в Норвегии, юг которой в последние дни года засыпали снегопады, сошел оползень, разрушивший много домов, а десятки людей пострадали и пропали без вести.

Грязевой поток обрушился на жилой район в деревне Аск, находящейся в коммуне Еррум недалеко от столицы страны Осло. Было снесено около 14 зданий.

На месте трагедии образовался огромный котлован с руинами домов на дне.

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