Турция закрыла въезд из Британии: мутировавший коронавирус нашли у 15 человек
Зараженные новым штаммом и их близкие отправлены на карантин
Власти Турции приняли решение временно запретить въезд людей из Великобритании, поскольку в стране были выявлены случаи быстро распространяющегося по миру "британского" штамма мутировавшего коронавируса.
Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коча в Twitter.
Министр уточнил, что на данный момент в Турции зафиксировано уже 15 человек, прибывших из Британии, у которых был обнаружен мутировавший вирус.
Все упомянутые люди, а также их контактные лица отправлены на карантин.
В то же время Норвегия со 2 января снимает запрет на ранее прерванное из-за мутировавшего коронавируса авиасообщение с Великобританией и возобновляет авиаперелеты.
В тренде
В Шотландии намекнули на скорое возвращение в Евросоюз
Мы также сообщали, что Турция обязала туристов, прибывающих в страну с 28 декабря, иметь с собой справку об отрицательном результате теста на коронавирус.
В своб очередь Бельгия с полуночи 31 декабря ужесточила правила въезда для путешественников, которые возвращаются из стран, входящих в "красную зону" по распространению коронавируса COVID-19. Резиденты и нерезиденты Бельгии, которые возвращаются в страну после пребывания не менее 48 часов в странах "красной зоны", будут помещаться на как минимум 7-дневный карантин.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Турция
карантин
мутация
коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявлениеПолитика Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)Другие страны Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+9432 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Фейерверк взорвался в руках: футболист “Галатасарая” может ослепнуть (Фото 18+)
- В Шотландии намекнули на скорое возвращение в Евросоюз
- В BioNTech заявляют о нехватке вакцины от коронавируса: ситуация “не радужная”
Все новости
-
Гороскоп на сегодня 2 января: Стрельцы почувствуют себя счастливчиками, а Козерогам нужно переключить внимание на себя
2 января, 05:41
Психология
-
Падение столбов на Шулявском мосту: получат ли владельцы разбитых машин компенсации
2 января, 04:12
Происшествия
-
Трамп созывает сторонников на митинг против результатов выборов 6 января
2 января, 03:26
США
-
В оккупированном Крыму под Симферополем пересох знаменитый водопад (фото)
2 января, 02:43
Крым
-
Триумф ученых и политическое фиаско: каким известный историк увидел 2020 год
2 января, 01:59
Другие страны
-
-
Чиновник ОГПУ погиб при странных обстоятельствах в новогоднюю ночь – СМИ
2 января, 01:15
Другие регионы
-
2 января, 00:28
Михаил Добкин намерен баллотироваться в мэры Харькова
Подробности
-
Двоевластие в Англии: “МЮ” догнал “Ливерпуль”
2 января, 00:13
Футбол
-
Стало известно, кто из футболистов больше всех подорожал в 2020 году
1 января, 23:54
Футбол
-
С белорусов будут взимать деньги за выезд за границу на машине
1 января, 23:44
Другие страны
-
Турция закрыла въезд из Британии: мутировавший коронавирус нашли у 15 человек
1 января, 23:01
Другие страны
-
Победитель Лиги чемпионов из “Барселоны” введен в искусственную кому
1 января, 22:53
Футбол
-
В Киеве в ДТП на Палладина погиб пешеход
-
Ярмоленко вышел – “Вест Хэм” победил: первый матч АПЛ в 2021 году
1 января, 21:58
Футбол
-
Луческу удивил, а УЕФА взбесил. Яркие футбольные эмоции ушедшего года
1 января, 21:57
Футбол
-
Рейтинг “неудачников” года: Месси подешевел на 40 млн евро, но это не рекорд
1 января, 21:36
Футбол
-
1 января, 21:30
Конгресс США принял оборонный бюджет с военной помощью Украине
Подробности
-
Франция ужесточила комендантский час из-за COVID-19 в 15 регионах
1 января, 21:07
Евросоюз
-
Умер автор исторического гола “Пари Сен-Жермен”
1 января, 20:45
Футбол
-
Российские хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft
1 января, 20:29
США
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня