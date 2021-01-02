Турция закрыла въезд из Британии: мутировавший коронавирус нашли у 15 человек

Зараженные новым штаммом и их близкие отправлены на карантин

Власти Турции приняли решение временно запретить въезд людей из Великобритании, поскольку в стране были выявлены случаи быстро распространяющегося по миру "британского" штамма мутировавшего коронавируса.

Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коча в Twitter.

Министр уточнил, что на данный момент в Турции зафиксировано уже 15 человек, прибывших из Британии, у которых был обнаружен мутировавший вирус.

Все упомянутые люди, а также их контактные лица отправлены на карантин.

В то же время Норвегия со 2 января снимает запрет на ранее прерванное из-за мутировавшего коронавируса авиасообщение с Великобританией и возобновляет авиаперелеты.

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Мы также сообщали, что Турция обязала туристов, прибывающих в страну с 28 декабря, иметь с собой справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

В своб очередь Бельгия с полуночи 31 декабря ужесточила правила въезда для путешественников, которые возвращаются из стран, входящих в "красную зону" по распространению коронавируса COVID-19. Резиденты и нерезиденты Бельгии, которые возвращаются в страну после пребывания не менее 48 часов в странах "красной зоны", будут помещаться на как минимум 7-дневный карантин.

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