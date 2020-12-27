В мире

В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшие

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 2 minutes read

Медучреждение эвакуировали и закрыли

В Египте в результате пожара в частной больнице на окраине Каира, где лечили больных коронавирусом COVID-19, в субботу, 26 декабря, погибли по меньшей мере семь человек и несколько пострадали.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

Источники агентства в службе безопасности и среди медработников сообщили, что пожар вспыхнул около 9 часов утра в больнице Миср Аль Амаль примерно в 30 км к северо-востоку от центра Каира. Согласно предварительному расследованию, его причина – неисправность электросети.

Больницу эвакуировали и закрыли, а пациентов перевели в государственную больницу в Каире.

В тренде
В центре Берлина стрельба: есть пострадавшие

Напомним, власти Египта сообщили о рекордном приросте заразившихся коронавирусом за последние пять месяцев и приняли решение запретить празднование Нового года и связанные с ним мероприятия.

Мы также сообщали, что в России в результате пожара в частном доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Египет
больницы
каир
пожар
коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшиеСкандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявлениеПолитика В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшиеМеж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшиеСанду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)Другие страны В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшиеВидео дня. Лондон опустел после ужесточения локдаунаДругие страны В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшиеИзраиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещеноДругие страны В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшиеПальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+7709 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • “Целебная пирамида” на Донетчине: журналисты проверили, эффективно ли альтернативное средство
  • Сухо и солнечно: синоптик рассказала о предновогодней погоде
  • В Помпеях откопали древний лоток уличной еды с уникальными фресками

Все новости

  • В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшие

    27 декабря, 03:55
    Другие страны

  • Трамп назвал Байдена “фейковым” президентом

    27 декабря, 03:16
    США

  • За информацию о взрыве фургона в Нэшвилле обещают крупное вознаграждение

    27 декабря, 02:39
    США

  • Гетманцев назвал число ФОПов, которые завели “кассовые аппараты в смартфоне”

    27 декабря, 01:53
    Экономика

  • Украина восстановила боеспособность буксира “Яны Капу”, атакованного Россией

    27 декабря, 01:08
    Украина

  • Вылезла на руль велосипеда: Кривцовы нашли шикарную позу для поцелуя

    27 декабря, 00:42
    Футбол

  • Назло слухам: продажи пива Corona выросли на фоне коронавируса

    27 декабря, 00:22
    Бизнес

  • “Мне так стыдно”: украинский футболист покаялся за то, что подставил свой клуб

    26 декабря, 23:53
    Футбол

  • 26 декабря, 23:42

    “Британский” штамм коронавируса добрался до Канады

    Подробности

  • В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшие

    Видео дня. По стране шествуют автоелки

  • Сюрприз в дерби Лондона: штрафной-шедевр и первая победа “Арсенала” за два месяца

    26 декабря, 23:04
    Футбол

  • 26 декабря, 23:02

    “Нафтогаз” поднял цену на газ в январе

    Подробности

  • В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшие

    Бюст сдулся за секунду, но остался “вау”: пикантное видео от волейболистки

  • Новый штамм COVID-19 обнаружили еще в двух странах Европы

    26 декабря, 22:51
    Евросоюз

  • В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшие

    “Целебная пирамида” на Донетчине: журналисты проверили, эффективно ли альтернативное средство

  • Шустер назвал неожиданную пользу для Украины от эпидемии коронавируса
    В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшие

    26 декабря, 22:27
    Новости У24

  • Шустер прокомментировал “возможность” возглавить министерство
    В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшие

    26 декабря, 22:10
    Новости У24

  • Взрыв фургона в Нэшвилле: полиция установила возможного причастного

    26 декабря, 22:02
    США

  • “Тимати и Моргенштерн”: что слушают в раздевалке футболисты “Динамо”

    26 декабря, 22:01
    ЧУ по футболу

  • Палкин рассказал, кого “Шахтер” точно не купит зимой

    26 декабря, 22:00
    ЧУ по футболу

В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшие

Наши соцсети

  • Facebook

  • Apple podcasts

  • Google podcasts

  • Spotify

  • SoundCloud

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Будущий соперник “Динамо” в ЛЕ получил разгромный выигрыш в Бельгии

1 час ago

К 2024 году финансовые услуги будут доступны маломобильным категориям населения

3 часа ago

Вице-чемпион НБА “Майами” одержал первую победу в новом сезоне

3 часа ago

В Украинском доме приняли присягу 232 судьи

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button