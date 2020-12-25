В мире

Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во Франции

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Препарат разрешили использовать для вакцинации людей старше 16 лет

Вакцину производства Pfizer-BioNTech разрешили к использованию во Франции.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного комитета по здравоохранению Франции.

Как сообщается, сегодня этот препарат “можно использовать для вакцинации людей старше 16 лет”.

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Согласно данным органов здравоохранения, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 2,5 млн случаев инфицирования. Почти 62 тыс. человек умерли с начала марта от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения планирует дать разрешение на экстренное использование вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, уже в декабре, но с ограниченным использованием в экстренных случаях, которое начнется к концу января.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
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