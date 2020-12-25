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“Главный кот” Великобритании поймал голубя: видео

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Кот Ларри продемонстрировал свои охотничьи навыки – их ему еще придется прокачать

Кота Ларри, который является официальным котом правительства Великобритании, сняли за "работой" – он поймал птицу перед толпой журналистов на Даунинг-стрит.

Об этом в своем Twitter сообщил репортер PA Media Люк Пауэл.

В сочельник католического Рождества, 24 декабря, пока сотрудники множества СМИ ждали перед канцелярией объявления о заключении торговой сделки между королевством и ЕС, Ларри напал на голубя, который мирно клевал крошки через дорогу.

Впрочем, птице удалось вырваться, после чего кот вернулся к своим обычным "обязанностям".

По материалам: Сегодня

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