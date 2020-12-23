В мире

В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетом

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 2 minutes read

Израиль ожидают четвертые за два года выборы кнессета

В Израиле произошел автоматический роспуск кнессета (парламента) из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на следующий год.

Об этом сообщает местное издание Maariv.

Теперь, согласно законодательству, 23 марта должны состояться досрочные парламентские выборы.

Объявляя о самороспуске кнессета, его спикер Ярив Левин призвал всех воздержаться от эскалации напряженности и сделать все возможное, чтобы избирательная кампания прошла организованно и без насилия.

Отметим, в марте пройдут уже четвертые за два года внеочередные парламентские выборы.

В тренде
Польша готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса

После предыдущих выборов в Израиле долго не могли сформировать правительство, поскольку правые и левые партии получили примерно одинаковое количество мест в кнессете.

В результате было решено сформировать так называемое ротационное правительство: на 18 месяцев премьером оставался глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, а 17 ноября 2021 года его должен был сменить глава "Кахоль-Лавана" Бени Ганц, занимающий пост заместителя главы правительства, а Нетаньяху перешел бы на его место.

Напомним, 20 декабря в Израиле стартовала кампания вакцинации от коронавируса. Первым в стране вакцинировался премьер Биньямин Нетаньяху.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

бюджет
Израиль
роспуск
парламент

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетомВойна за Нагорный Карабах: Армения угрожает “деоккупацией”Другие страны В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетомКогда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человекаДругие страны В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетомВидео дня. Лондон опустел после ужесточения локдаунаДругие страны В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетомПальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетомНовая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетомУкраина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писатьУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+10136 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайн
  • Евросоюз 1 января закроет границы с Великобританией из-за Brexit и коронавируса
  • Разговор с убийцей: фальсификация Навального или в ФСБ все очень плохо?

Все новости

  • За сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

    23 декабря, 08:10
    Украина

  • В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетом

    Катком по Роналду: “Ювентус” уничтожен “Фиорентиной” (видео голов)

  • Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

    23 декабря, 07:59
    США

  • Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 декабря

    23 декабря, 07:56
    Психология

  • Событие дня

    Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайн

    Онлайн

  • На Донбассе оккупанты снова применили запрещенное оружие

    23 декабря, 07:36
    Донбасс

  • В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетом

    Зинченко рулит! Видео голов и обзор матча “Арсенал” – “Манчестер Сити”

  • Дожди, снег и морозы: прогноз погоды в Украине на 23 декабря (карта)

    23 декабря, 07:28
    Украина

  • Кернеса отпевали в соборе Харькова: фоторепортаж

    23 декабря, 07:13
    Украина

  • В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетом

    Фантастика! Месси побил “вечный” рекорд Пеле

  • В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетом

    Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском соборе

  • Гороскоп на сегодня 23 декабря: Весам нужно доставать костюм супергероя, а Скорпионам – не отвлекаться на соцсети

    23 декабря, 05:48
    Психология

  • Франция частично разблокировала сообщение с Великобританией

    23 декабря, 03:57
    Евросоюз

  • В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетом

    23 декабря, 03:15
    Другие страны

  • “Укрпочту” оштрафовали на 1,5 млн за несвоевременную выплату пенсий

    23 декабря, 02:34
    Украина

  • “В спину вбивали железный клин”: как перенес COVID-19 Сидорчук и почему не болел Луческу

    23 декабря, 02:06
    ЧУ по футболу

  • Вербовали агентов и интересовались ископаемыми: Колумбия выслала двух российских дипломатов

    23 декабря, 01:48
    Другие страны

  • Гроб с телом Кернеса привезли в собор для отпевания (фото)

    23 декабря, 01:12
    Харьков

  • В Боснии требуют отставки главы президиума Додика из-за скандала с украинской иконой

    23 декабря, 00:55
    Другие страны

  • Суд по катастрофе АН-26 отказался арестовать командующего Воздушных сил Дроздова

    23 декабря, 00:17
    Украина

В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетом

Наши соцсети

  • Facebook

  • Apple podcasts

  • Google podcasts

  • Spotify

  • SoundCloud

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Арахамия прокомментировал поездку депутата Шевченко в Беларусь

2 часа ago

5 мифов о виртуальных активах. Минцифры разъяснило суть законопроекта

3 часа ago

Голевая передача Зинченко помогла “Манчестер Сити” обыграть “Арсенал”

3 часа ago

Госдеп заявляет, что со зданий МИД Украины снимут все оборудование Huawei

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button