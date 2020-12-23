В Израиле распустили парламент: не справился с бюджетом
Израиль ожидают четвертые за два года выборы кнессета
В Израиле произошел автоматический роспуск кнессета (парламента) из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на следующий год.
Об этом сообщает местное издание Maariv.
Теперь, согласно законодательству, 23 марта должны состояться досрочные парламентские выборы.
Объявляя о самороспуске кнессета, его спикер Ярив Левин призвал всех воздержаться от эскалации напряженности и сделать все возможное, чтобы избирательная кампания прошла организованно и без насилия.
Отметим, в марте пройдут уже четвертые за два года внеочередные парламентские выборы.
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После предыдущих выборов в Израиле долго не могли сформировать правительство, поскольку правые и левые партии получили примерно одинаковое количество мест в кнессете.
В результате было решено сформировать так называемое ротационное правительство: на 18 месяцев премьером оставался глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, а 17 ноября 2021 года его должен был сменить глава "Кахоль-Лавана" Бени Ганц, занимающий пост заместителя главы правительства, а Нетаньяху перешел бы на его место.
Напомним, 20 декабря в Израиле стартовала кампания вакцинации от коронавируса. Первым в стране вакцинировался премьер Биньямин Нетаньяху.
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