“Животные не виноваты”: российских пограничников троллят за уродливую скульптуру
В Брянской области РФ открыли памятник, словно слепленный детьми
Россия продолжает удивлять топорно сделанными скульптурами. После памятника Аленушке, похожей на пропагандистку Скабееву, в Нововоронеже, в Сети начали насмехаться над “монументом” служащим Федеральной пограничной службы РФ, открытым в Новозыбкове Брянской области, в 50 км от украинской границы.
Об этом пишет издание “Прикордонник України” в Facebook.
По мнению официального издания Госпогранслужбы Украины, это “произведение” можно сравнить с результатами творчества дошкольников.
“Такой памятник – слишком высокая оценка для тех, кто назывался “мы же братья”, а затем помогал захватывать Крым, расстреливать Донбасс, в упор не замечал движение через границу боевиков и регулярных подразделений, таранил украинские корабли”, – иронизирует интернет-СМИ.
В Украине считают, что для российских ветеранов и пограничников, которые с честью выполняют свои обязанности, “монумент” является скорее оскорблением.
В тренде
Польша готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса
“Но собаку архитектор зря изуродовал. Животные не виноваты”, – добавляет “Прикордонник України”.
Ранее сообщалось, в российском Комсомольске-на-Амуре на мемориале детям войны изобразили эсминец нацистской Германии вместо советского корабля.
Напомним, в российском Архангельске поставили скульптуру "Смерти с косой", которая держит знак ограничения скорости в 60 километров в час.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
пограничники
собака
памятник
скульптура
троллинг
гпсу
Источник:
Сегодня
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
“Лично предложу закончить игру в прятки”: Кравчук о переговорах с РоссиейПолитика “Урегулирование неизбежно”: Путин сделал заявление по ДонбассуПолитика Колоссальный провал ФСБ: СМИ раскрыли имена отравителей НавальногоРоссия В России поставили памятник Аленке: в Сети заметили сходство с известной пропагандисткойРоссия Навальный разыграл своего отравителя из ФСБ: тот признался в покушенииРоссия Навального пытались повторно отравить перед Берлином – TimesРоссия
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+8513 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Евросоюз 1 января закроет границы с Великобританией из-за Brexit и коронавируса
- Разговор с убийцей: фальсификация Навального или в ФСБ все очень плохо?
- Киевсовет увеличил помощь: сколько будут получать медработники
Все новости
-
Фото Кейт Бекинсейл использовали для рекламы на Урале. Актриса смешно отреагировала
22 декабря, 20:03
Шоу-бизнес
-
Минздрав ожидает, что Украина получит вакцину AstraZeneca: почему именно ее?
22 декабря, 19:57
Украина
-
Разумков назвал принципиальное отличие между властью в Украине и в США
22 декабря, 19:54
Новости У24
-
Легендарного Буффона обвинили в богохульстве и уже начали расследование
22 декабря, 19:54
Футбол
-
Убийство семьи в Славянске: копы задержали подозреваемого
22 декабря, 19:45
Донбасс
-
-
Вакцинация от коронавируса – Разумков предупредил украинцев о риске
22 декабря, 19:40
Новости У24
-
Евросоюз 1 января закроет границы с Великобританией из-за Brexit и коронавируса
22 декабря, 19:37
Евросоюз
-
Разумков рассказал, возможны ли выборы в ОРДЛО
22 декабря, 19:30
Новости У24
-
Суд хочет закрыть дело Кернеса из-за его смерти
22 декабря, 19:27
Харьков
-
Украинское общество не поддержит отказ от ЕС и НАТО – Разумков
22 декабря, 19:25
Новости У24
-
Турнир с участием невероятного Конора стал самым продаваемым в 2020 году
22 декабря, 19:19
MMA
-
“Животные не виноваты”: российских пограничников троллят за уродливую скульптуру
22 декабря, 19:19
Россия
-
Игорь Серов:
Разговор с убийцей: фальсификация Навального или в ФСБ все очень плохо?
22 декабря, 19:17
Россия
-
Борщовый батл министров: первое фото и подробности
22 декабря, 19:16
Политика
-
Что посмотреть на праздники: топ-5 спортивных сериалов
22 декабря, 19:15
Другие
-
Ирину Муравьёву госпитализировали с коронавирусом
22 декабря, 19:07
Шоу-бизнес
-
Как накопить себе на пенсию: экономист дал совет украинцам
22 декабря, 19:06
Новости У24
-
Идея для новогоднего подарка: 5 украинских бьюти-боксов с косметикой
22 декабря, 18:54
Стиль
-
Сестра Энрике Иглесиаса родила ребенка известному теннисисту
22 декабря, 18:52
Теннис
-
Быстрее распространяется: врач объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса
22 декабря, 18:48
Новости У24
Наши соцсети
-
-
Apple podcasts
-
Google podcasts
-
Spotify
-
SoundCloud
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня