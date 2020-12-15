В Польше олень протаранил автомобиль с украинцами: есть раненые

Само животное при столкновении с легковушкой погибло

В Люблинском воеводстве Польши произошло курьезное ДТП – там олень протаранил автомобиль, в котором ехали украинцы.

Как сообщает местное издание Lublin112.pl, это случилось в понедельник, 14 декабря, вечером в Пулавском уезде на дороге Пулавы – Радом, возле поселка Леокадово.

На дорогу государственного значения перед автомобилем Volkswagen, в котором ехали граждане Украины, неожиданно выбежал олень. Водителю не удалось избежать столкновения с диким животным. В аварии один из пассажиров получил повреждения и был доставлен в больницу, а животное погибло.

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Напомним, что дикие животные выбегают на дороги не только в лесной зоне. Например, в Киеве на Саперно-Слободской заметили разгуливающего лося.

По материалам: Сегодня