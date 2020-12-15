Сами не поверили. Россия запустила в космос “Ангару-А5”

Это второй за последние шесть лет испытательный запуск

Россия запустила в космос ракету-носитель тяжелого класса “Ангара-А5”.

Об этом в Twitter сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

“Она летает, черт возьми!!!” – написал он.

Рогозин также опубликовал фото ракеты на стартовом столе.

В тренде

Британским властям пришлось извиняться за ролик про Санта-Клауса в реанимации

По данным российских СМИ, ракета стартовала с космодрома Плесецк. Это второй за последние шесть лет испытательный запуск “Ангары-А5”. Ракета должна вывести на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза, предположительно, не несущего практической пользы.

Также сообщалось, что "Ангара-А5" в ходе первого испытательного запуска в 2014 году не подтвердила заложенные требования – масса выведенной полезной нагрузки оказалась меньше требуемой.

Напомним, в космос запустили украинско-американский "Антарес".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Россия

ракета-носитель

роскосмос

рогозин

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина Умер актер Валентин ГафтРоссия В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина “не выполняет” Минские договоренностиПолитика Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША “Иди проспись”: телеведущего затравили за тарелку “русского борща”Fun

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6451 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Жуткое убийство украинской миллионерши в Черногории: суд третий год тянет с решением

В Раде хотят уравнять акцизы на автогаз и бензин: зачем это нужно

Внебрачный сын Кашпировского: что скрывает известный экстрасенс

Все новости

Турция хочет полноправного членства в ЕС: Эрдоган обиделся на санкции 15 декабря, 04:10

Другие страны

Война за Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан обменялись пленными 15 декабря, 03:37

Другие страны

Нидерланды вводят жесткий карантин на Рождество 15 декабря, 03:33

Евросоюз

Степанов прогнозирует рост показателей заболеваемости COVID-19 15 декабря, 02:47

Украина

Младенец умер от смертельной дозы наркотиков 15 декабря, 02:46

США



США ввели санкции против Турции из-за российских ракетных систем 15 декабря, 02:11

США

Не поддержал Трампа: генеральный прокурор США уходит в отставку 15 декабря, 01:54

США

Трамп не сдается: республиканцы провели альтернативное голосование выборщиков 15 декабря, 01:20

США

Канада выделит бедным странам 380 млн долларов на борьбу с СOVID-19 15 декабря, 01:08

Другие страны

15 декабря, 00:55 Коллегия выборщиков США подтвердила победу Байдена над Трампом Подробности

Хороша в мундире! Красотка Линдси Вонн сменила лыжи на форму королевской гвардии 15 декабря, 00:26

Другие

Российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США – СМИ 15 декабря, 00:14

США

В Канаде стартовала массовая вакцинация: первой стала сиделка 15 декабря, 00:02

Другие страны

Итоги первой части УПЛ в хештегах. От #Луческу до #села 14 декабря, 23:42

ЧУ по футболу

Жуткое убийство украинской миллионерши в Черногории: суд третий год тянет с решением 14 декабря, 23:36

Украина

ОАЭ начали массовую вакцинацию от COVID-19 14 декабря, 23:36

Другие страны

Украинке, которая выиграла с рекордом Софийский марафон, дали 4 года дисквалификации 14 декабря, 23:33

Другие

Транспортный коллапс и обмелевшее Азовское море: как Украина справляется с ледяной непогодой 14 декабря, 23:15

Украина

В Раде хотят уравнять акцизы на автогаз и бензин: зачем это нужно 14 декабря, 22:54

Экономика

“Динамо” – это вам не “Манчестер Юнайтед”: тренер “Брюгге” не расстроен жребием 14 декабря, 22:54

Футбол

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня