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Сами не поверили. Россия запустила в космос “Ангару-А5”

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Это второй за последние шесть лет испытательный запуск

Россия запустила в космос ракету-носитель тяжелого класса “Ангара-А5”.

Об этом в Twitter сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

“Она летает, черт возьми!!!” – написал он.

Рогозин также опубликовал фото ракеты на стартовом столе.

Сами не поверили. Россия запустила в космос "Ангару-А5"

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По данным российских СМИ, ракета стартовала с космодрома Плесецк. Это второй за последние шесть лет испытательный запуск “Ангары-А5”. Ракета должна вывести на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза, предположительно, не несущего практической пользы.

Также сообщалось, что "Ангара-А5" в ходе первого испытательного запуска в 2014 году не подтвердила заложенные требования – масса выведенной полезной нагрузки оказалась меньше требуемой.

Напомним, в космос запустили украинско-американский "Антарес".

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