Карантин в Европе перед Рождеством: какие страны ужесточают ограничения

В Германии будут действовать жесткие ограничения

В преддверии рождественских и новогодних праздников некоторые страны Европы усиливают карантинные ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Германия

Так, власти Германии приняли решение с 16 декабря и по 10 января ужесточить ограничительные меры.

В этот период в стране:

не будут работать все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, а также аптек;

закрываются школы;

компаниям рекомендовано или временно прекратить свою деятельность или перевести сотрудников на удаленный режим работы;

запрещена продажа фейерверков перед Новым годом.

Испания

Власти Испании решили ограничить собрания людей на новогодние праздники и внутренние поездки.

Так, на рождественские празднования дома смогут собраться не более 10 человек.

23 декабря по 6 января в стране будет запрещено перемещение людей между регионами, кроме посещения семьи.

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Литва

Правительство Литвы приняло решение ужесточить карантин с 16 декабря и продлить действие ограничительных мер до 31 января.

С 16 декабря будут действовать следующие ограничения:

передвижение за пределы муниципалитета ограничено;

контакты более чем одной семьи или одного домашнего хозяйства запрещены;

запрещается деятельность магазинов непродовольственных товаров, кроме аптек и магазинов оптики, ветеринарных и ортопедических товаров, продажа товаров через Интернет разрешена;

все обучение осуществляется удаленно;

запрещается проводить частные вечеринки как в общественных, так и в частных помещениях, если в них участвует более одного домашнего хозяйства или одной семьи.;

будут закрыты парикмахерские, маникюрные салоны и т.д.).

Дания

Также ограничения ужесточили в Дании. С 11 декабря до 3 января усиленный карантин действует в 31 муниципалитете страны из 98.

Предусмотрено закрытие ряда заведений:

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всех ресторанов и кафе;

спортзалов и бассейнов (кроме мест тренировки профессиональных спортсменов);

музеев, кинотеатров, библиотек и т. п.

Школьники от 5-го класса и старше перейдут на дистанционное обучение, как и вся система высшего образования. Экзамены не отменяются, но состоятся преимущественно онлайн.

Государственных служащих во всех случаях, когда это возможно, переведут на дистанционную работу. Бизнес просят также перевести сотрудников на удаленную работу.

Италия

В праздничный период карантин ужесточат и в Италии.

В частности, будут действовать следующие ограничительные меры:

запрет на передвижение внутри страны между областями в праздничный период с 21 декабря до 6 января 2021 года;

25 и 26 декабря и 1 января запрещается выезжать из города постоянного проживания;

с 21 декабря по 6 января запрещается выезжать в так называемые вторые дома (дачи) на морских побережьях или в горах, если они находятся за пределами области постоянного проживания.

Тем временем, некоторые страны, напротив, на время праздников ослабляют карантинные ограничения.

Великобритания

В Великобритании на пять рождественских дней – с 23 по 27 декабря – будет ослаблен карантин на территории Шотландии, Англии и Уэльса, а в Северной Ирландии – с 23 по 28 декабря.

Франция

Во Франции на 15 декабря запланирован второй этап ослабления карантинных ограничений. В стране уже частично были сняты ограничения на работу магазинов и передвижение граждан.

При условии стабильной эпидемиологической ситуации с 15 декабря будет разрешена работа кинотеатров и театров.

Отметим, врачи предупреждают, что путешествия и общение с другими людьми во время рождественских праздников могут помешать программе вакцинации от COVID-19 в 2021 году и отсрочат возвращение к нормальной жизни.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 72 270 693 случая заражения коронавирусом, умерли 1 613 260 человек.

По материалам: Сегодня