Дания вводит жесткий карантин: что закроют

Новые ограничения вступят в силу 11 декабря

Правительство Дании приняло решение усилить карантин в 31 из 98 муниципалитетов страны.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на министра здравоохранения Дании Магнуса Хьюнике.

Новые ограничения вступят в силу 11 декабря с 4 часов дня и продлятся до 3 января. Новые ограничения предусматривают:

закрытие всех ресторанов и кафе;

спортзалов и бассейнов (кроме мест тренировки профессиональных спортсменов);

музеев, кинотеатров, библиотек и т.п.

Школьники от 5 класса и старше перейдут на дистанционное обучение, как и все высшее образование. Экзамены не отменяются, но состоятся преимущественно онлайн.

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Государственных служащих во всех случаях, когда это возможно, переведут на дистанционную работу. Бизнес просят так же перевести сотрудников на удаленную работу.

Напомним, рост заболеваемости COVID-19 в Европе вызывает серьезное беспокойство. В категорию стран с тревожной обстановкой попали Великобритания и все страны ЕС, кроме Кипра, Эстонии, Финляндии и Греции.

Как ранее сообщали, в Европе в связи с ростом числа заражений коронавирусом в ряде стран ужесточают карантин.

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