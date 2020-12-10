Люди, которые нас спасут: история супругов-иммунологов, создавших вакцину от COVID-19

Эта зима будет сложной, считают ученые. Но если 60-70% людей сделают прививки от коронавируса к лету, то уже через год мир начнет жить, как раньше

"Сегодня" запускает серию материалов о людях, которые спасут мир от COVID-19. И первые среди них, о ком мы расскажем, – Угур Шахин и Озлем Тюречи.

Наверняка вы слышали о вакцине от коронавируса Pfizer / BioNTech – первой вакцине, которую одобрили в Великобритании и намерены зарегистрировать в ЕС. Ее создали Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи.

Создатели BioNTech cупруги Угур Шахин и Озлем Тюречи / Фото: DW.com

Что о них известно

Супруги Угур Шахин и Озлем Тюречи – ученые-иммунологи, соучредители немецкой компании BioNTech, которая вместе с американской корпорацией Pfizer создала вакцину от COVID-19.

Компании BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюречи основали в 2008 году. Перед пандемией BioNTech исследовала индивидуальные методы лечения рака, основанные на свойствах иммунной системы. Сейчас Шахин – гендиректор компании, владеющей 18% акций, он входит в десятку самых богатых немцев. А Озлем Тюречи – главный врач фирмы.

В конце января Угур Шахин прочитал одну из первых научных публикаций о вспышке коронавируса в Ухане и сразу же пришел к выводу, что это не локальная, а глобальная проблема, а значит, понадобится вакцина. Ученые приступили к работе над тем, что они назвали Project Lightspeed (проект "Скорость света"). Дело в том, что от разработки до тестирования на людях и массового производства проходит десять лет. Угур Шахин и Озлем Тюречи поставили задачу создать вакцину за 10 месяцев.

Главное достижение – первая вакцина от коронавируса

Pfizer / BioNTech – вакцина-рекордсмен, которая прошла путь от замысла до широкого внедрения всего за 10 месяцев.

Результаты испытаний показали, что вакцина эффективна на 90 процентов; чуть позже, когда в анализ включили большее число переболевших, Pfizer / BioNTech повысили эту оценку до 95 процентов. Это самый высокий показатель из всех вакцин, которые на сегодняшний день разрабатываются.

Вакцина BioNTech против COVID-19. Фото: biontech.de

А уникальная стратегия создания вакцины заключается в том, что компания разработала сразу четыре различные экспериментальные вакцины против COVID-19, тем самым повысив свои шансы найти эффективный прототип.

Для производства вакцины выбрали новую технологию иммунизации на основе матричной РНК. Матричная РНК выступает в роли посредника, поставляя в организм человека генетическую информацию, – а производят вакцину человеческие клетки фактически самостоятельно.

Что Угур Шахин и Озлем Тюречи говорили о COVID-19

Июнь 2020-го:

Сентябрь 2020-го:

Ноябрь 2020-го:

Ноябрь 2020-го:

Почему они нас спасут

Угур Шахин и Озлем Тюречи создали первую вакцину, которую уже начали применять. Первой одобрила вакцину Великобританияи заказала первую партию – 40 млн доз для 20 млн человек. Вакцинация населения началась 8 декабря – первыми ее проходят пожилые люди и подопечные учреждений закрытого типа.

Фото: biontech.de

Это позволит начать вакцинацию от коронавируса раньше, чем ожидалось. Например, Всемирная организация здравоохранения прежде заявляла, что первая доступная вакцина появится не раньше весны.

Теперь Всемирная организация здравоохраненияхочет включить вакцину Pfizer / BioNTech в список препаратов для применения в экстренных случаях при коронавирусе. Это поможет внести вакцину в "экстренный" список ВОЗ в ускоренном режиме, а также упростит процедуру регистрации и закупки вакцины другими странами.

Отметим, Украина может рассчитывать на использование вакцины Pfizer / BioNTech. Но когда начнутся поставки, пока неизвестно.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство провело переговоры с COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19), согласно которым наша страна должна получить до 8 млн доз. Вероятно, это произойдет в конце первого – начале второго квартала 2021 года (апрель – сентябрь).

Также мы писали о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс заявил: после пандемии коронавируса мир ожидают кардинальные изменения. К слову, недавно Гейтс сравнил с нудистами людей, которые отказываются носить маски.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Источник:

Сегодня

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