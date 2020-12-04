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После скандала в Совбезе Россия выдвинула требования Киеву

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Лавров хочет особого статуса для боевиков и выборы на Донбассе

После критики в Совбезе ООН Россия требует от Украины особого статуса для Донбасса и выборов на оккупированных территориях.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает пресс-служба ведомства.

"Рассчитываем, что Киев, наконец, перестанет саботировать реализацию Минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования, и не будет уклоняться от выполнения решений парижского саммита в нормандском формате, от прямого диалога с Донецком и Луганском", – сказал он.

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Напомним, накануне Эстония, США и Великобритания осудили выступление России на Совете Безопасности ООН и назвали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником, как она пытается себя представить.

Также мы писали, что Россия использовала "формулу Арри", которая позволила на заседание СБ ООН в онлайн-режиме подключить представителей "Л/ДНР". Киев назвал это попыткой Москвы легитимизировать псевдореспублики. Украина, США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия бойкотировали это заседание.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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минские договоренности
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