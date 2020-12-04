Кому угрожает тяжелая форма COVID-19: ученые нашли способ узнать о рисках заранее

Риск тяжелого течения болезни можно выявить на раннем этапе

У многих людей, которые болеют COVID-19, заболевание проходит в легкой форме. Однако немалый процент тех, кому коронавирус представляет угрозу для жизни.

Немецкие ученые обнаружили два типа кровяных клеток, при наличии которых коронавирус имеет для пациента особую опасность, передает DW.

Риск тяжелого течения болезни можно выявить еще на раннем этапе. Об этом говорят два типа незрелых телец в крови.

1. Мегакариоциты

Это ключевой индикатор. Мегакариоциты – клетки-предшественницы тромбоцитов. Они играют ключевую роль в системе свертывания крови.

Они находятся в костном мозге, где трансформируются в тромбоциты и попадают в кровь.

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Однако ученые наблюдали случаи, когда у тяжелобольных пациентов мегакариоциты мигрировали в кровь. Это может указывать на то, что мегакариоциты вызывают чрезмерное свертывания крови.

2. Незрелые эритроциты

У некоторых пациентов в образцах крови были обнаружены незрелые красные кровяные тельца – предшественницы эритроцитов, которые отвечают за транспортировку кислорода от легких к органам человека.

Также о нехватке кислорода говорит и большое количество незрелых эритроцитов в крови.

Недавно мы писали о том, что ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородом.

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