Вакцинация от коронавируса: генсек ООН просит не обманывать себя

Антониу Гуттереш предостерег человечество касательно последствий пандемии

Вакцины от коронавируса станут доступны населению большинства стран планеты уже в ближайшие недели и месяцы, однако это не поможет миновать отложенный ущерб от пандемии.

Об этом, выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря, заявил генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

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"Спустя почти год после начала пандемии мы столкнулись с человеческой трагедией и чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, гуманитарной помощи и развития", – констатировал он.

Отметив "добросовестную работу и самоотверженность" ученых и разработчиков вакцин, Гуттереш призвал человечество не обманываться.

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"Но давайте не будем себя обманывать. Вакцина не может нейтрализовать ущерб, который растянется на годы и даже десятилетия", – констатировал генсек ООН, напомнив о растущей бедности и нависшей угрозе голода.

Антониу Гутерреш резюмировал, что сейчас мир столкнулся с "крупнейшей мировой рецессией за восемь десятилетий".

Напомним, ранее Гутерреш заявил о росте количества голодающих в мире из-за пандемии коронавируса. К концу года на грани истощения могут оказаться еще 130 миллионов человек.

Кроме того, в ООН подсчитали, что для предотвращения голода в условиях кризиса, который возник из-за пандемии COVID-19, Всемирная продовольственная программа должна будет собрать 6,8 миллиарда долларов в течение полугода.

По материалам: Сегодня