Аборт за уик-энд: польки ездят прерывать беременность в Нидерланды

Десятки женщин проигнорировали запрет Конституционного суда

Польские женщины нашли выход из положения, в котором они оказались после запрета Конституционным судом абортов. Теперь они все чаще едут выполнять операцию по прерыванию беременности в Нидерланды.

Об этом сообщает местное издание NOS.

Сеть абортариев Амстердама (ANA) за последние недели получила утроение запросов о помощи. В течение 2020 года помощь была оказана 187 польским женщинам, 45 из них – после постановления суда 22 октября. Помощь состоит из записи на прием для аборта в Нидерландах, его финансирования и, возможно, проезда и проживания.

Немецкая организация Ciocia Basia также сообщает о утроении запросов о помощи. Издание уточняет, что в Нидерландах разрешается делать аборт до 24-й недели после зачатия, в то время как в Германии – до 12-й.

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В то же время количество “голландских” абортов – просто капля в море. Поскольку большинство абортов в Польше незаконны, оценки их числа варьируются в пределах от нескольких тысяч до 200 тысяч в год.

Напомним, правительство Польши отложило запрет на аборты из-за массовых протестов. Однако поскольку отмены решения Конституционного суда не было – протесты против запрета абортов продолжились.

По материалам: Сегодня