Технологии

Коли вперше з’явились карти Таро: чи дійсно вони заборонені у християнстві

Карина Шевченко Send an email 12 години ago
0 0
Карти Таро
Карти Таро

Історія карт Таро часто оповита міфами, однак більшість дослідників сходяться на думці, що їхнє походження має цілком світський і задокументований характер.

Про це повідомляє «ПЛ».

Перші згадки про подібні колоди датуються XV століттям і пов’язані з територією сучасної Італії, де карти використовувалися як форма розваги серед знаті. Лише через кілька століть Таро почали набувати символічного та езотеричного значення, коли європейські інтелектуальні кола зацікавилися містикою, алхімією та прихованими смислами.

Саме в цей період карти стали інструментом інтерпретацій і філософських узагальнень, а не просто грою. Щодо ставлення християнства, богослови наголошують, що жодної прямої заборони саме на карти Таро в канонічних текстах не існує.

Водночас церковна традиція критично ставиться до практик ворожіння та спроб передбачення майбутнього, розглядаючи їх як такі, що суперечать принципу довіри до Божого провидіння.

Таким чином, дискусія навколо Таро в релігійному контексті стосується не самого предмета, а способу його використання та смислів, які в нього вкладають.

Втім, кажучи про іншу культуру – культуру тіла, не можна не згадати про те, які продукти найкращі для нарощування м’язів.

теги
Карина Шевченко Send an email 12 години ago
0 0

Материалы по теме

Відключення світла в Одесі 17 листопада 2025 року: коли і скільки часу не буде електроенергії

Графік відключення світла у Київській області на 3 лютого: скільки буде електроенергії

2 тижні ago
Світло

Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 2 лютого: скільки буде електроенергії

2 тижні ago
Динозавр

Нащадки динозаврів живуть поруч з людьми: що це за тварини та їх значення

2 тижні ago
Пігулки

Що буде, якщо випити одразу 2 пігулки: одну для проносу, а іншу — від нього

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button