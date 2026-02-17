Коли вперше з’явились карти Таро: чи дійсно вони заборонені у християнстві

Історія карт Таро часто оповита міфами, однак більшість дослідників сходяться на думці, що їхнє походження має цілком світський і задокументований характер.

Про це повідомляє «ПЛ».

Перші згадки про подібні колоди датуються XV століттям і пов’язані з територією сучасної Італії, де карти використовувалися як форма розваги серед знаті. Лише через кілька століть Таро почали набувати символічного та езотеричного значення, коли європейські інтелектуальні кола зацікавилися містикою, алхімією та прихованими смислами.

Саме в цей період карти стали інструментом інтерпретацій і філософських узагальнень, а не просто грою. Щодо ставлення християнства, богослови наголошують, що жодної прямої заборони саме на карти Таро в канонічних текстах не існує.

Водночас церковна традиція критично ставиться до практик ворожіння та спроб передбачення майбутнього, розглядаючи їх як такі, що суперечать принципу довіри до Божого провидіння.

Таким чином, дискусія навколо Таро в релігійному контексті стосується не самого предмета, а способу його використання та смислів, які в нього вкладають.

Втім, кажучи про іншу культуру – культуру тіла, не можна не згадати про те, які продукти найкращі для нарощування м’язів.