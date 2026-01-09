Графік відключення світла на Одещині на 10 січня: скільки буде електроенергії

Енергетична ситуація в Одеській області станом на 10 січня залишається напруженою, що підтверджується офіційними повідомленнями енергетичних компаній та профільних державних органів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Запровадження графіків погодинних відключень електроенергії пов’язане з необхідністю балансування енергосистеми в умовах обмежених генеруючих потужностей і наслідків пошкодження інфраструктури.

Представники енергетичної галузі неодноразово наголошували, що такі заходи мають превентивний характер і спрямовані на недопущення аварійних відключень, які могли б мати значно серйозніші наслідки.

Для мешканців регіону це означає необхідність орієнтуватися на офіційно оприлюднені графіки, які можуть коригуватися залежно від фактичного навантаження на мережу та загальної ситуації в енергосистемі країни. Бізнес-сектор, у свою чергу, змушений адаптувати виробничі та сервісні процеси до нових умов, використовуючи резервні джерела живлення або змінюючи графіки роботи.

Енергетики підкреслюють, що стабілізація ситуації безпосередньо залежить від безпекових чинників і темпів відновлення пошкоджених об’єктів.

