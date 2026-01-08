Що може знаходитись за межами космосу: думка астрофізиків

Питання про те, що може існувати за межами космосу, залишається одним із найпопулярніших у публічному просторі, однак сучасна астрофізика підходить до нього з чіткою науковою обережністю.

Про це повідомляє «ПЛ».

У межах наукової парадигми космосом вважається вся сукупність простору, часу, матерії та енергії, яку описують фізичні закони. Саме тому твердження про «щось поза космосом» не має однозначного змісту з погляду науки.

Астрофізики пояснюють, що Всесвіт не обов’язково має край у звичному геометричному сенсі. Моделі сучасної космології описують його як простір, що розширюється, де межа спостереження визначається не фізичною стіною, а швидкістю світла та віком Всесвіту.

За цими межами можуть існувати області, які ми просто не здатні побачити або виміряти, але це не означає, що вони перебувають «поза космосом».

Існують також теоретичні концепції, зокрема ідеї мультивсесвіту, які припускають наявність інших всесвітів із власними законами фізики. Проте такі гіпотези наразі не мають експериментального підтвердження і залишаються предметом академічних дискусій.

У підсумку наука сьогодні не шукає відповідь на питання «що за межами космосу», а радше уточнює, де закінчуються можливості нашого спостереження і починаються межі знань.

