Технологии

Графік відключення світла на Харківщині на 31 грудня: скільки буде електроенергії

Карина Шевченко Send an email 2 хвилини ago
0 0
Світло
Світло

Стан енергосистеми Харківської області наприкінці року залишається залежним від низки факторів, серед яких — загальне навантаження на мережу, обсяги генерації та безпекова ситуація.

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме тому на 31 грудня не передбачено єдиного фіксованого графіка електропостачання, який би діяв без змін упродовж усієї доби. Практика останніх місяців показує, що графіки відключень формуються в оперативному режимі та можуть коригуватися навіть кілька разів на день.

Енергетичні компанії наголошують, що напередодні свят споживання електроенергії традиційно зростає, особливо у вечірні години. Це змушує диспетчерів балансувати систему за допомогою почергових обмежень, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Для мешканців Харківщини це означає, що світло може подаватися з перервами, залежно від району та часу доби, а тривалість відключень може відрізнятися навіть у межах одного міста.

Бізнесу та домогосподарствам рекомендують орієнтуватися виключно на офіційні джерела — сайти та сторінки обленерго, а також повідомлення в застосунках. Саме там зазвичай з’являється найбільш актуальна інформація щодо подачі електроенергії.

В умовах нестабільності енергосистеми експерти радять заздалегідь планувати критичні справи та мати резервні джерела живлення, особливо якщо мова йде про роботу або святкові заходи ввечері 31 грудня.

Окремо електрики презентували графік відключення світла на Дніпропетровщині на 29 грудня.

теги
Карина Шевченко Send an email 2 хвилини ago
0 0

Материалы по теме

Світло

Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 23 грудня: скільки буде електроенергії

1 тиждень ago
Світло

Графік відключення світла на Київщині на 22 грудня: скільки буде електроенергії

1 тиждень ago
Світло

Графік відключення світла на Житомирщині на 19 грудня: скільки буде електроенергії

2 тижні ago
Відключення світла в Одесі 17 листопада 2025 року: коли і скільки часу не буде електроенергії

Графік відключення світла на Дніпропетровщині  на 18 грудня: скільки буде електроенергії

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button