Графік відключення світла на Харківщині на 31 грудня: скільки буде електроенергії

Стан енергосистеми Харківської області наприкінці року залишається залежним від низки факторів, серед яких — загальне навантаження на мережу, обсяги генерації та безпекова ситуація.

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме тому на 31 грудня не передбачено єдиного фіксованого графіка електропостачання, який би діяв без змін упродовж усієї доби. Практика останніх місяців показує, що графіки відключень формуються в оперативному режимі та можуть коригуватися навіть кілька разів на день.

Енергетичні компанії наголошують, що напередодні свят споживання електроенергії традиційно зростає, особливо у вечірні години. Це змушує диспетчерів балансувати систему за допомогою почергових обмежень, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Для мешканців Харківщини це означає, що світло може подаватися з перервами, залежно від району та часу доби, а тривалість відключень може відрізнятися навіть у межах одного міста.

Бізнесу та домогосподарствам рекомендують орієнтуватися виключно на офіційні джерела — сайти та сторінки обленерго, а також повідомлення в застосунках. Саме там зазвичай з’являється найбільш актуальна інформація щодо подачі електроенергії.

В умовах нестабільності енергосистеми експерти радять заздалегідь планувати критичні справи та мати резервні джерела живлення, особливо якщо мова йде про роботу або святкові заходи ввечері 31 грудня.

