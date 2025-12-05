Графік відключення світла на Київщині, на вихідні 6-7 грудня: подробиці

Питання електропостачання залишається ключовим елементом інформаційного порядку денного для жителів Київської області, особливо в умовах зростаючого навантаження на енергетичну систему країни.

Про це повідомляє «ПЛ».

Офіційні структури підтверджують, що оновлені графіки відключень традиційно публікуються на ресурсах ДТЕК Київські регіональні електромережі, а також у каналах, що дублюють інформацію у зручному форматі — зокрема в чат-ботах і мобільних додатках.

Актуальні дані оновлюються щоденно або відповідно до потреби, що забезпечує можливість завчасного планування побутових та робочих процесів.

Система відключень базується на поділі споживачів за чергами та групами. У разі складної ситуації на енергомережі, компанія може оперативно коригувати час знеструмлення або перемикати навантаження між районами.

Саме тому офіційні джерела рекомендують перевіряти графік безпосередньо в день відключення або напередодні. Для споживачів Київщини це означає, що на вихідні 6–7 грудня 2025 року можна буде розраховувати на актуальний і достовірний розклад: публікація таких даних передбачена регулярним регламентом роботи компанії.

Жителі області можуть отримати дані за адресою через інтерактивну форму на сайті ДТЕК, де вказується конкретний час відключень для кожного дому, вулиці або населеного пункту. Це дозволяє уникнути надмірних побутових незручностей, своєчасно зарядити техніку, скоригувати робочі процеси або планувати поїздки.

Енергетики наголошують, що графіки фіксуються лише на основі фактичного навантаження мереж та поточної ситуації в енергосистемі, тому вони не носять хаотичного характеру й формуються за чіткими правилами. У разі потреби інформація коригується у найкоротший термін.

До того ж був презентований графік відключення світла на Харківщині на 3 грудня.