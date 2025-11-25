Графіки відключення світла у Одесі на 25 листопада: подробиці

На 25 листопада 2025 року для Одеси та області були підтверджені стабілізаційні відключення електроенергії, запроваджені на виконання диспетчерських вказівок НЕК «Укренерго».

Про це повідомляє «ПЛ».

Відомо, що обмеження мали діяти протягом усієї доби — з опівночі до 23:59, що вкотре підкреслює високий рівень навантаження на енергетичну систему регіону після тривалих періодів ремонтних робіт і наслідків попередніх атак по інфраструктурі.

Офіційні джерела зазначають, що графіки, оприлюднені ДТЕК, були доступні для мешканців у кількох каналах — на сайті, у чат-ботах та у тематичних спільнотах. Поділ на черги та часові вікна дозволив забезпечити більш-менш прогнозоване навантаження на мережі, хоча місцеві громади повідомляли про низку змін та коригувань у залежності від оперативної ситуації.

У деяких районах час відключень охоплював період від ранку й до вечора, а в інших — режим був більш розтягнутим і міг змінюватися упродовж дня.

Енергетичні експерти наголошують, що такі рішення залишаються вимушеним заходом. Попри активне відновлення об’єктів генерації та розподілу, внутрішній баланс електроенергії потребує постійної ручної корекції.

Сезонне збільшення споживання лише підсилює навантаження, тому стабілізаційні графіки стають інструментом утримання системи від перевантажень. Укренерго продовжує застосовувати різні моделі прогнозування, щоб визначати найбільш вразливі часові інтервали, а локальні оператори розподілу налаштовують свої мережі відповідно до цих вказівок.

Для мешканців Одеси такі відключення, хоч і залишаються незручністю, дозволяють уникнути аварійних ситуацій, які могли б призвести до тривалих вимкнень. Зокрема, енергетики підкреслюють, що стабілізаційний режим — це не ознака системної нестачі, а механізм вирівнювання, який дає змогу підтримувати роботу обладнання в межах безпечних параметрів.

Бізнес-структури та підприємства зі складною технікою, зокрема IT-компанії, клініки та виробничі цехи, заздалегідь попереджали про можливі коригування графіків роботи, що стало вже звичною частиною регіонального енергоменеджменту.

