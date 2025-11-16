Технологии

Чому у людини 5 пальців, а не 6: відповідь вчених

Карина Шевченко Send an email 4 години ago
Дослідники з Кембриджського університету та Інституту біомедичних наук в Оксфорді дійшли висновку, що кількість пальців у людини є результатом тривалої еволюційної оптимізації.

Згідно з публікацією у журналі Nature Ecology & Evolution, саме п’ять пальців забезпечують найкращий баланс між гнучкістю, силою хвату та стійкістю опорно-рухового апарату.

На етапі ембріонального розвитку за формування пальців відповідає група генів HoxD, серед яких особливу роль відіграє HoxD13. Відхилення у його роботі призводить до появи додаткових пальців — явища, відомого як полідактилія.

Проте у більшості випадків шостий палець виявляється нефункціональним або заважає руху. Еволюція, відбираючи найефективніші анатомічні рішення, зупинилася саме на п’яти як на ідеальному варіанті.

У давніх земноводних було по сім або навіть вісім пальців, але така структура виявилася нестійкою при переході на сушу. З часом природа закріпила п’ятичленну схему, яка дала змогу ссавцям, зокрема людині, ефективно маніпулювати предметами.

Таким чином, звична для нас будова руки є не просто анатомічною випадковістю, а результатом сотень мільйонів років природного відбору, що сформував її як універсальний інструмент адаптації до навколишнього середовища.

Карина Шевченко Send an email 4 години ago
0 0

