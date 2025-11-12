Як можна підбадьоритись, коли хочеться спати: вчені розповіли про деякі хитрощі

Більшість людей звикли боротися зі сонливістю за допомогою кави, однак науковці Гарвардської медичної школи наголошують: ефективність кофеїну часто переоцінюють.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дослідження показали, що короткі перерви на фізичну активність або контакт із природним освітленням можуть бути навіть ефективнішими для стимуляції мозку. Коли людина відчуває втому, в її організмі нерідко знижується рівень кисню та води, тому достатньо просто випити склянку холодної води або зробити кілька глибоких вдихів, щоб відновити бадьорість.

Також доведено, що коротке перебування на сонячному світлі або навіть яскраве штучне освітлення допомагають підвищити рівень серотоніну — гормону, який відповідає за енергійність і настрій. Учені зазначають, що регулярне зневоднення, нестача магнію чи заліза в організмі може бути справжньою причиною постійної сонливості.

Музика також відіграє важливу роль: енергійні ритми з чіткою структурою стимулюють активність кори головного мозку і допомагають швидко перейти зі стану втоми до стану концентрації.

Якщо ж жоден із природних способів не дає результату, фахівці радять перевірити режим сну — можливо, організм просто не отримує необхідної кількості якісного відпочинку, і жодні «трюки» не компенсують цей дефіцит.

Окремий лайфхак розкрили вчені щодо того, що робити, якщо слимаки з’являються вдома.