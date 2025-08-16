Чи реально зробити машину часу: думка науковців

Питання створення машини часу десятиліттями збурює уяву письменників, науковців і винахідників.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попри численні художні описи і сміливі гіпотези, сучасна наука не має підтверджених способів реалізації цього задуму. Більшість науковців погоджуються, що подорожі у часі в буквальному розумінні залишаються за межами можливого, принаймні на нинішньому етапі розвитку технологій.

Фізики пояснюють, що теорії, які допускають переміщення в часі, зокрема концепція кротових нір чи використання екзотичної матерії, досі не мають жодного експериментального підтвердження.

Більше того, спроби уявити подорож у минуле неминуче стикаються з парадоксами причинно-наслідкових зв’язків, що ставить під сумнів їхню логічну сумісність із законами фізики.

Водночас у межах спеціальної та загальної теорії відносності можливе певне «заглиблення у майбутнє» через ефекти уповільнення часу — наприклад, при русі з близькою до світлової швидкістю або у сильному гравітаційному полі. Але такі явища, хоча й реальні, не дають можливості вільно обирати напрямок і момент у часі.

Таким чином, з точки зору сучасної науки, «машина часу» у тому вигляді, у якому ми її бачимо в кіно чи літературі, є недосяжною.

Проте дослідження у сфері фундаментальної фізики тривають, і неможливо виключати, що нові відкриття у майбутньому можуть змінити наше уявлення про простір і час. Наразі ж ця ідея залишається швидше інтелектуальним викликом, ніж практичною інженерною задачею.

