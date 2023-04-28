Обзор одноразок VEEBA

Одноразка VEEBA – необслуживаемая электронная сигарета премиум-класса от американской компании Philip Morris, знаменитой своими сигаретными брендами и системами IQOS. Устройства получили эффектный дизайн и компактные размеры, которые превращают их в стильный аксессуар. Уникальные вкусы, простое использование и низкое содержание никотина делают эти одноразовые поды отличным выбором для тех, кто бросает курить или хочет попробовать что-то новенькое.

Характеристики одноразок VEEBA

Электронки Виба созданы в формате тонкого стика с минималистичным дизайном. Прямоугольный корпус изготовлен из легкого алюминия с покрытием софт-тач. Он имеет округлые грани и окрашен в темно-серый цвет. На лицевой стороне размещается название бренда и светодиодный индикатор, который светится при затяжке и мигает при окончании жидкости.

Одноразки VEEBA имеют встроенный бак с жидкостью, мощный нагреватель и заряженный аккумулятор. Отверстия для забора воздуха размещены на корпусе сбоку. Сверху находится черным мундштук анатомической формы.

Общие характеристики электронки VEEBA выглядят так:

размеры – 11,5х1,8х0,9 см;

вес – не более 28 г;

емкость батареи – 280 мАч;

объем жидкости – 2 мл;

крепость никотина – 1,8% (18 мг/мл);

максимальный ресурс – до 600 затяжек.

POD-система VEEBA поставляется готовой к использованию. Устройство помещено в вакуумную упаковку и картонную коробку с фирменным дизайном, инструкцией и защитными элементами.

Вкусовая линейка VEEBA

Одноразка выделяется на фоне аналогов уникальными миксами с интересным сочетанием сразу нескольких ароматов. Отсутствие в составе жидкости подсластителей делает вкус пара мягкими и неприторными. Всего в линейке VEEBA присутствует 9 разнообразных вариантов:

Gold – яблочно-апельсиновое сочетание с холодным ментолом;

Red – освежающее сочетание клубники и экзотической питайи;

Turquoise – ароматные сливки с мятно-ментоловымпривкусом;

Classic – традиционный вкус натурального табака;

Coral Pink – микс арбуза и дыни с ментоловой прохладой;

Summer – сочный арбуз с освежающей мятой и яблоком;

Yellow Green – цитрусово-ментоловый микс с добавлением яблока;

Indiblue – спелый гранат с черникой и сладкими сливками;

Mauve – ментоловое сочетание черники и спелой клубники.

Кодировка вкусов выполнена с использованием специальных графических знаков, нанесенных на упаковку. Ментоловые обозначаются снежинкой, табачные – кругом, а кремовые – кольцом.

Как использовать электронку

Одноразкам VEEBA не требуются настройка, зарядка или заправка жижи. Чтобы начать парение, пользователю нужно просто достать POD из упаковки, снять защитный колпачок с мундштука и сделать первую тягу. Устройство активируется по датчику затяжки и отключается автоматически. При умеренном использовании ресурса электронки должно хватить на 2-3 дня.