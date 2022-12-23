На Bayraktar Akıncı поставили и опробовали новейшую систему наведения

На Bayraktar Akıncı поставили и опробовали новейшую систему наведения

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23.12.2022 11:54

Укринформ

На боевой беспилотник Bayraktar Akıncı поставили и опробовали новейшую систему наведения.

Об этом в Твиттере сообщил технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, передает Укринформ.

Тестовые стрельбы с использованием комплекта наведения нового поколения GÖKÇE. В яблочко…”, — отметил он.

Bayraktar #AKINCI

GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti Atış Testi

TAM İSABET — BULL'S EYE

GÖKÇE New Generation Guidance Kit Firing Test @BaykarTech @SageTubitak

pic.twitter.com/8QPG99PvLf

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 22, 2022

Как сообщал Укринформ, недавно Турция совершила первый успешный запуск сверхзвуковой ракеты TRG230IHA, разработанной компанией Roketsan. Запуск провели с беспилотника Bayraktar Akıncı.

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Турецкие беспилотники Bayraktar Akıncı оснащают двигателями украинского производства. Турецкая компания Baykar намерена построить в Украине не просто завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и создавать в Украине Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma – новый беспилотный истребитель.

По материалам: Укринформ