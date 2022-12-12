SpaceX запустила в космос японский спусковой аппарат и луноход ОАЭ

SpaceX запустила в космос японский спусковой аппарат и луноход ОАЭ

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11.12.2022 19:37

Укринформ

Компания SpaceX запустила на Луну японский спусковой аппарат, на борту которого среди прочего находится луноход Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Space.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся ночью с субботы на воскресенье с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Это первая миссия для токийской компании Ispace.

Спусковой аппарат Hakuto-R должен совершить посадку на Луне следующей весной. Ожидается, что посадочный модуль приземлится внутри кратера Атлас в апреле 2023 года.

До сих пор только космические агентства США, Советского Союза и Китая совершали посадки на поверхность Луны.

10 килограммовый робот Rashid – первый в истории луноход ОАЭ – после выгрузки из Hakuto-R будет делать фотографии и описывать поверхность Луны. Ожидается, что его миссия будет длиться один лунный день, который составляет около 14 дней Земли.

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В течение первого часа полета ракеты от нее отделился крошечный лунный зонд НАСА под названием Lunar Flashlight. Он отправится к Луне самостоятельно и будет искать водяной лед в затененных кратерах возле южного полюса, где в будущем планируется разместить лунную базу «Артемида».

Сначала запуск миссии был запланирован на 30 ноября, но SpaceX перенесла его для дополнительной проверки состояния ракеты.

По материалам: Укринформ